Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Кубани

Фото: 123RF.com/savmaster

Один человек погиб в результате атаки беспилотников на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Краснодарского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Атака произошла днем 12 марта. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибшего. Также ранены оказались еще двое сотрудников предприятия, они доставлены в больницу.

Повреждены административные здания и цистерны с патокой. Кроме того, возник пожар, который оперативно потушили. На месте работают оперативные и специальные службы.

"Получаю оперативные доклады от главы муниципалитета. Поручил (главе Каневского района. – Прим. ред.) Александру Герасименко оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим", – отметил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Абинском районе Краснодарского края загорелась подстанция. Уточнялось, что возгорание возникло в хуторе Бережном. Пострадали два человека.