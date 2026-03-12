Площадь пожара на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА увеличилась до 3,8 тыс "квадратов"

Фото: 123RF.соm/lightfieldstudios

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани после атаки БПЛА увеличилась до 3,8 тысячи квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Возгорание произошло в пригороде Тихорецка 12 марта. В тушении принимают участие 257 человек, в том числе специалисты МЧС России. Помимо этого, используется 69 единиц техники и пожарный поезд.

Атаке БПЛА также подверглась компрессионные станции (КС) "Русская" и "Береговая". По данным ПАО "Газпром", с 24 февраля объекты компании на юге России были атакованы 13 раз, но все удары были отражены.

По данным Минобороны РФ, они наносились с помощью БПЛА самолетного типа. Целью этих атак была остановка поставки газа европейским потребителям.

