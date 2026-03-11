Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на частный дом в Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек получил травмы в результате падения обломков украинского дрона на частный дом в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

В свою очередь, мэр города Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады из-за сохранения опасности атаки БПЛА.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по одному из промышленных предприятий в городе Губахе Пермского края. Пострадавших нет, на месте ЧП работали оперативные службы. Угроза безопасности жителей также отсутствовала.