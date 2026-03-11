Астроном Рублева: москвичи смогут наблюдать два звездопада в апреле и мае 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды можно будет наблюдать весной 2026 года. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в марте самым главным событием станет День весеннего равноденствия. 20-го числа в 17:46 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.

"Однако наблюдать это явление будет невозможно. Единственное, интересно зафиксировать точки восхода и захода Солнца: в этот день это будет ровно восток и запад. А еще день и ночь сравняются и будут длиться по 12 часов. После этого первый начнет становиться все длиннее", – отметила астроном.

В свою очередь, апрель окажется самым интересным для наблюдений: с 14-го начнется первый весенний метеорный поток под названием Лириды. Он продолжится до 30-го числа.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Пик звездопада ожидается в ночь с 22 на 23 апреля. Можно будет наблюдать до десятка метеоров в минуту. Смотреть нужно в юго-восточную часть неба, где и расположен радиант – созвездие Лиры.

Примечательно, что на этот раз Луна не будет сильно мешать наблюдению. В период начала звездопада она будет близка к новолунию, а в пик – находиться в фазе первой четверти, подчеркнула Рублева.

"19 апреля начнется действие еще одного метеорного потока – Эта-Аквариды, наблюдать его можно будет до 28 мая. Максимум же придется в ночь с 5-го на 6-е число. Правда, звездопад будет не очень активным, однако есть шанс увидеть несколько вспышек в минуту. Смотреть надо также в юго-восточную часть неба, где будет находиться радиант – созвездие Водолея", – отметила эксперт.

В целом метеоры при вылете из радианта разлетаются в разные стороны. Самое главное при наблюдении за ними – темное небо, ясная безоблачная погода и отсутствие активной засветки, поэтому лучше уехать за город, подчеркнула Рублева.

