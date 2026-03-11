Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 14:53

Наука
Главная / Новости /

Астроном Рублева: москвичи смогут наблюдать два звездопада в апреле и мае 2026 года

Эксперт рассказала о самых ярких астрономических событиях весной 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды можно будет наблюдать весной 2026 года. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в марте самым главным событием станет День весеннего равноденствия. 20-го числа в 17:46 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.

"Однако наблюдать это явление будет невозможно. Единственное, интересно зафиксировать точки восхода и захода Солнца: в этот день это будет ровно восток и запад. А еще день и ночь сравняются и будут длиться по 12 часов. После этого первый начнет становиться все длиннее", – отметила астроном.

В свою очередь, апрель окажется самым интересным для наблюдений: с 14-го начнется первый весенний метеорный поток под названием Лириды. Он продолжится до 30-го числа.

Пик звездопада ожидается в ночь с 22 на 23 апреля. Можно будет наблюдать до десятка метеоров в минуту. Смотреть нужно в юго-восточную часть неба, где и расположен радиант – созвездие Лиры.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Примечательно, что на этот раз Луна не будет сильно мешать наблюдению. В период начала звездопада она будет близка к новолунию, а в пик – находиться в фазе первой четверти, подчеркнула Рублева.

"19 апреля начнется действие еще одного метеорного потока – Эта-Аквариды, наблюдать его можно будет до 28 мая. Максимум же придется в ночь с 5-го на 6-е число. Правда, звездопад будет не очень активным, однако есть шанс увидеть несколько вспышек в минуту. Смотреть надо также в юго-восточную часть неба, где будет находиться радиант – созвездие Водолея", – отметила эксперт.

В целом метеоры при вылете из радианта разлетаются в разные стороны. Самое главное при наблюдении за ними – темное небо, ясная безоблачная погода и отсутствие активной засветки, поэтому лучше уехать за город, подчеркнула Рублева.

Ранее астроном назвала лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году. На территории России увидеть его не получится, придется отправиться, например, в Северную Африку или в южную часть Европы. А по-настоящему ярким впечатлением станет поездка в это время в Египет, в древний город Луксор.

Читайте также


Трошина Любовь

наукаэксклюзив

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика