Астроном Крылов оценил вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей

Астероид 2024 YR4 и целое семейство астероидов на орбите Венеры угрожают Луне и Земле, предупредили ученые. Способны ли они долететь до нашей планеты и разрушить ее, разбиралась Москва 24.

Реальная угроза?

Астероид 2024 YR4 примерно 60 метров в диаметре рискует столкнуться с Луной, сказано в статье на сайте arXiv.

Изначально ученые считали, что небесное тело угрожает Земле: в феврале 2025 года вероятность такого сценария достигла значения в 3%, и он мог бы произойти в декабре 2032-го. Дополнительные наблюдения полностью исключили это, однако теперь специалисты спрогнозировали угрозу столкновения с Луной. На данный момент вероятность составляет 4%, сказано в публикации.

Специалисты пришли к выводу, что выбросы лунных частиц могут в тысячи раз увеличить поток микрометеоритных обломков на околоземной орбите всего за несколько дней. Это создаст прямую угрозу для космических кораблей и астронавтов.

В связи с этим ученые уже прорабатывают варианты, как остановить астероид: отклонить его траекторию или полностью разрушить. Первый вариант признали менее целесообразным, а вот для второго рассматриваются кинетический или ядерный удар. Это возможно в период с 2029 по 2032 год, при этом оптимальным сроком разведывательной миссии назван конец 2028-го.

Также астрономы обнаружили потенциально опасные для Земли астероиды на орбите Венеры, которые практически невозможно вовремя заметить. Статья опубликована на сайте Astronomy&Astrophysics. Выяснилось, что раз в 12 тысяч лет орбита астероидов меняется и тем самым создает потенциальную опасность для Земли.





Валерио Карруба астроном, автор исследования В этой популяции могут скрываться астероиды диаметром около 300 метров, способные образовать кратеры шириной от 3 до 4,5 километра и высвободить энергию, эквивалентную сотням мегатонн. Падение в густонаселенном районе приведет к масштабным разрушениям.

При этом такие астероиды могут оставаться невидимыми месяцами или даже годами. Они проявляются всего на несколько дней при удачной совокупности факторов, предупредил Карруба. Чтобы решить проблему, ученые рассматривают запуск специализированных космических телескопов для мониторинга пространства вокруг Солнца.

Вероятность нулевая?

Астроном Александр Крылов рассказал Москве 24, что о скоплениях астероидов вокруг Венеры пока известно немного. По словам эксперта, обычно эти небесные тела двигаются под наклоном и иногда могут сталкиваться и лететь по направлению к планетам, которые их притягивают.

При этом крупные объекты наподобие астероида 2024 YR4 отслеживаются с помощью специального широкоугольного телескопа. Ученый отметил, что вероятность его столкновения с Землей почти нулевая из-за небольшой силы притяжения нашей планеты.





Александр Крылов астроном Скорее всего, Юпитер или Сатурн захватят его. Эти планеты обладают большей массой, за счет чего и тяготение выше: у Юпитера она в 330 раз больше, чем у Земли, а у Сатурна – более чем в 80 раз.

Он отметил, что астероид диаметром примерно в 60 метров считается достаточно большим, однако тот же Тунгусский метеорит достигал нескольких километров.

"Его падение в Сибири в 1908 году вызвало колоссальный взрыв, поваливший деревья на территории около 500 километров. Но если астероид диаметром в 60 метров попадет в населенный пункт, последствия тоже будут тяжелыми", – предостерег эксперт.

В то же время он подчеркнул, что подобные тела обычно взрываются в атмосфере. Из-за огромной кинетической энергии они нагреваются до тысячи градусов и раскалываются, поэтому до поверхности долетают лишь небольшие осколки. Но если взрыв произойдет над городом, ударная волна может причинить значительный вред, сказал Крылов.

При этом доктор физико-математических наук Игорь Чашей в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что ученые, скорее всего, не смогут изменить орбиту астероида, который движется к Земле.

"Дело в том, что энергетическая емкость человечества слишком мала, чтобы отклонить тело большой массы, которое несется с огромной скоростью", – указал эксперт.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук Если тело такой массы попадет в населенный пункт, то, скорее всего, его больше не будет.

Более того, существуют предположения, что некоторые большие кратеры на Земле образовались после столкновения с крупными небесными телами, заключил Чашей.

