Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XXV зимние Олимпийские игры открытыми, сообщает ТАСС.

Отмечается, что впервые в истории Олимпиад церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

При этом основная часть церемонии прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где был организован спектакль с отсылками к итальянской культуре.

Российские спортсмены, которые выступят на турнирах в нейтральном статусе, не принимают участия в мероприятии. Им предложили присутствовать на церемонии в качестве зрителей. Всего на Играх выступят 13 российских атлетов.