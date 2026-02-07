01:17Спорт
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XXV зимние Олимпийские игры открытыми, сообщает ТАСС.
Отмечается, что впервые в истории Олимпиад церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.
При этом основная часть церемонии прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где был организован спектакль с отсылками к итальянской культуре.
Российские спортсмены, которые выступят на турнирах в нейтральном статусе, не принимают участия в мероприятии. Им предложили присутствовать на церемонии в качестве зрителей. Всего на Играх выступят 13 российских атлетов.