Офлайн-квест подготовили для юных горожан в Московском планетарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Платформа "Активный гражданин – детям" и Московский планетарий проведут офлайн-квест в интерактивном пространстве "Лунариум". Гости в возрасте от 6 до 14 лет смогут изучить необычные экспонаты и ответить на вопросы о них, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Принять участие в квесте можно до 14 апреля включительно. Для этого во время посещения "Лунариума" ребята должны найти экспонаты со специальными QR‑кодами, отсканировать их и ответить на вопросы мини-викторин на платформе "Активный гражданин – детям".

Кроме того, посетителям предложат пройти тематический опрос и выбрать самые интересные экспонаты "Лунариума" и музея Урании. За правильные ответы в викторинах и участие в опросе можно будет получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Ранее стартовал прием заявок на ежегодный конкурс детского рисунка "Наследие моего района". В нем могут принять участие ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Работы необходимо прислать до 6 апреля. В этом году в программу конкурса включили новые номинации. Одну из них приурочили к Году единства народов России.

Каждая категория предполагает 2 направления – "Любители" и "Профессионалы". Группы участников разделены по возрасту – 7–11 и 12–15 лет соответственно.

