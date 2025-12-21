Форма поиска по сайту

21 декабря, 10:36

Мэр Москвы

Собянин: завершился VIII сезон детского чемпионата профмастерства "Мастерята"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата профессионального мастерства "Мастерята", рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что в 2025 году в состязаниях приняли участие более 13 тысяч школьников. В финал вышли около 3 тысяч участников из 456 столичных школ и центров дополнительного образования. Дети соревновались по 55 профессиональным направлениям.

Золотые медали завоевали 247 коллективов, серебряные – 251, а бронзовые – 254. Больше всего наград получили ребята из Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Они показали лучшие результаты в 13 компетенциях, среди которых – инженерный дизайн САПР, графический дизайн и поварское дело.

По словам градоначальника, состязания проходили на площадках 23 городских колледжей. За ходом чемпионата следили свыше 400 экспертов. Ими стали преподаватели, мастера производственного обучения и представители компаний-работодателей. Всего они провели для ребят около 1,4 тысячи часов мастер-классов и вебинаров.

"Мастерята" проводятся с 2018 года. За это время проект стал одним из самых крупных чемпионатов по ранней профориентации школьников. Он помогает учащимся раскрыть свои таланты и сделать первые шаги в будущей профессии, подчеркнул Собянин.

Ранее в "Московской электронной школе" (МЭШ) появились рекомендации профориентационных мероприятий. Они создаются на основе предпочтительных отраслей, а также подходящих специальностей и колледжей, выявленных по итогам профориентационного теста. Посмотреть рекомендации можно можно в разделе "Моя профессия" сервиса "Портфолио учащегося" на сайте МЭШ и в приложении "Дневник МЭШ".

Столичные школьники могут узнать о разных специальностях в центре "Профессии будущего"

