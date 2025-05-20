Выпускники девятых классов смогут пройти профпробы в столичных колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В текущем учебному году профессиональные пробы в московских колледжах посетили свыше 55 тысяч раз. В занятиях участвовали более 35 тысяч девятиклассников, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Два года назад Москва запустила комплексную программу профориентации. Она помогает детям не только узнать о профессиях, но и на практике выяснить, какая специальность им ближе. В рамках программы школьникам доступны профпробы: подростки посещают мастерские и лаборатории 48 колледжей, где могут попробовать силы в различных направлениях.

Учитывая интерес учащихся к данному формату, было принято решение продлить возможность пройти профпробы до конца лета. Школьники смогут познакомиться с профессиями не только во время учебы, но и на каникулах.

С сентября по май ребята узнали более чем о 140 востребованных специальностях – от сварщика до дизайнера. В частности, в колледже связи № 54 имени Вострухина ребята получили навыки в области электроники, а в Московском государственном образовательном комплексе настраивали и программировали промышленных роботов.

В колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова подростки управляли квадрокоптерами, а затем – реальными беспилотниками в полетной зоне. В технологическом колледже № 21 они делали эскизы театральных костюмов, а в Московском образовательном комплексе "Запад" проводили химический анализ веществ.

Всего девятиклассники посетили свыше 250 крупных предприятий и организаций, где познакомились с потенциальными работодателями, реальными производственными процессами и требованиями к специалистам в разных сферах.

Программа комплексной профориентации для школьников постоянно пополняется новыми форматами, в том числе интерактивными. В настоящее время она включает пять основных этапов: тестирование, консультации в центре "Профессии будущего", профпробы, фестивали профессий, экскурсии к работодателям и дни открытых дверей.

Ознакомиться с расписанием профпроб и записаться на занятия можно на сайте Московского центра развития профессионального образования.

Между тем квантовые коммуникации, виртуальная реальность и интеллектуальные интегрированные системы стали новыми направлениями в столичных колледжах. По словам Сергея Собянина, в данный момент на рынке труда наблюдается спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. В связи с этим одним из ключевых направлений работы в области образования стала модернизация колледжей.