Собянин рассказал о новых направлениях обучения в московских колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квантовые коммуникации, виртуальная реальность и интеллектуальные интегрированные системы стали новыми направлениями обучения в московских колледжах. Об этом рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Как отметил глава города, в настоящее время на рынке труда наблюдается спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. В связи с этим одним из ключевых направлений работы в области образования является модернизация колледжей.

Город делает упор на обновление оборудования в лабораториях и мастерских, увеличение количества практических занятий, активное взаимодействие с потенциальными работодателями, расширение набора студентов и спектра направлений обучения.

В городских колледжах можно получить образование по более чем 150 актуальным направлениям, включая кулинарию, туризм, информационные технологии и медицину. В следующем учебном году список специальностей станет разнообразнее, подчеркнул градоначальник.

Он уточнил, что новые направления для студентов предоставляет Колледж связи № 54 имени П. М. Вострухина. Перед учебным годом там будет открыт набор на новую специальность "квантовые коммуникации".

"В современных лабораториях, оснащенных передовым оборудованием, студенты научатся работать с оптическими и измерительными приборами, освоят уникальную систему квантового распределения ключей, которая лежит в основе создания защищенных каналов связи", – обратил внимание Собянин.

Направление будет актуально в различных отраслях, от финансовой до нефтегазовой. После окончания обучения выпускники смогут работать проектировщиками, монтажниками и администраторами квантовых сетей, инженерами пусконаладочных работ.

Студенты будут проходить практику в компаниях, с которыми сотрудничает колледж: ПАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Российские железные дороги", госкорпорация "Росатом", ПАО "Ростелеком" и АО "Газпромбанк", а также в других организациях.

Кроме того, в учебном заведении подготовят операторов автоматических линий сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Также студенты получат дополнительную специальность – монтажник радиоэлектронных устройств и приборов.

По словам мэра, окончившие колледж специалисты смогут найти работу на предприятиях по производству электроники. В процессе обучения студенты пройдут практику на ведущих предприятиях электронной промышленности, в числе которых АО "Научно-производственная организация "Орион", ООО "Бифорком Тек", ООО "СМТтех", ООО "М-Плата", ООО "Некста", ГУП "Гамма", АО "Остек".

В этом же учебном заведении, а также в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий абитуриенты смогут поступить на специальность "интеллектуальные интегрированные системы".

Знания и умения выпускники смогут использовать при создании умных энергосистем, реализации проектов в сфере точного земледелия, разработке интеллектуальных систем для "умных домов", а также в управлении транспортными потоками.

Студенты смогут пройти практику в АО "ИнфоТеКС" и ПАО "Группа Астра", ООО "ИЭК Холдинг (IEK Group)", ООО Wiren Board, ЗАО НВП "Болид", ООО "Юниверсал Ректех", ООО "Дронсхаб". После окончания обучения выпускники смогут найти работу в области работы с системами на базе искусственного интеллекта, а также создавать модели искусственного интеллекта.

Помимо этого, в Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий можно будет освоить профессию разработчика компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности. Студенты получат шанс пройти практику у партнеров-работодателей, в числе которых АО "Аэроплан", ООО "Аддон" и ООО "Модум Лаб".

После обучения они смогут работать в компаниях, которые занимаются созданием игровых проектов, разработкой интерактивных приложений, VR/AR-технологий, а также в студиях визуальных эффектов и анимации.

Вместе с тем абитуриенты смогут поступить на направление "техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов" в колледже имени Н. Н. Годовикова, отметил градоначальник.

Студенты освоят профессию авиамеханика, монтажника электрооборудования и радиоэлектронных приборов. Они смогут работать в электромонтажной мастерской и лаборатории авиационного оборудования.

Практика будет проходить на базе ПАО "Яковлев", а по итогам обучения выпускники получат возможность трудоустроиться в аэропорты и на авиационно-технические базы.

Также в Колледже московского транспорта открывается направление "автоматика и телемеханика на транспорте". В процессе обучения студенты изучат особенности функционирования метрополитена, а также освоят навыки проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации автоматизированных систем, которые гарантируют бесперебойное и безопасное движение поездов.

Уже с первого курса студенты смогут пройти практику на объектах Московского метрополитена, главного партнера и основного работодателя колледжа. После окончания обучения выпускники будут работать техниками, электромеханиками и инженерами-наладчиками.

"Диплом московского колледжа – это гарантия трудоустройства по востребованной и перспективной специальности", – подытожил Собянин.

Между тем московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже в рамках принятого 1 апреля Федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Указ об этом был подписан столичным департаментом образования.