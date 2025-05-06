Более 30 крупных работодателей примут участие в карьерном форуме "Взлет" 18 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 30 крупных работодателей примут участие в масштабном карьерном форуме для молодежи "Взлет", который пройдет в Москве 18 мая по адресу улица Покровка, дом 47. Об этом сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти (ДТОИВ) Москвы.

Форум проводится при поддержке ДТОИВ. Мероприятие объединит ярмарку вакансий, образовательную программу и нетворкинг.

По словам замруководителя ведомства Марины Прозоровой, планируется собрать несколько тысяч студентов, которые встретятся с представителями крупнейших компаний России и наметят свой карьерный путь.

"Также мы представим возможности стажировки и трудоустройства в органах власти Москвы", – добавила она.

Кроме того, Прозорова перечислила организации и компании, которые будут участвовать в форуме. Среди них – АНО "Россия – страна возможностей", ПАО "Сбербанк", ОАО "РЖД", ПАО "ВТБ", АО "ДОМ.РФ" и другие. Они представят свои программы стажировок, возможности трудоустройства, а также перспективы роста и развития.

В рамках образовательной программы эксперты проведут лекции, мастер-классы и консультации по различным направлениям. Участники смогут пройти профтестирование и получить обратную связь от специалистов.

Регистрация на форум проходит через чат-бот в Телеграме. Там же студенты могут получить необходимую информацию о мероприятии.

Организаторами выступают подведомственные учреждения ДТОИВ: Центр развития, Агентство общественных проектов и Центр молодежного парламентаризма.

Ранее в столице стартовал молодежный обучающий проект "ПРОКАСТ", посвященный радиожурналистике и подкастингу. Регистрация продлится до 8 мая.

Принять участие в проекте могут молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, желающие создать и развить личный бренд с помощью медиаконтента. В процессе обучения они создадут собственные подкасты и радиопрограммы, смогут озвучить видео, возьмут интервью, создадут репортажи и посетят пресс-конференции.