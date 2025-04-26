Молодежный обучающий проект "ПРОКАСТ" стартовал в Москве

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Молодежный обучающий проект "ПРОКАСТ", посвященный радиожурналистике и подкастингу, стартовал в Москве. Проект запущен городским Центром молодежного парламентаризма совместно с департаментом территориальных органов исполнительной власти столицы.

В настоящий момент заявку на участие подали более 150 человек. Их регистрация продлится до 8 мая.

"Молодежный парламент – это кадровый резерв, объединяющий ребят, которые заинтересованы в политической карьере", – рассказала заместитель руководителя департамента Марина Прозорова.

По ее словам, участники при помощи специальных программ смогут научиться делать качественный контент, поскольку для политика важно эффективно коммуницировать с аудиторией и ясно доносить идеи.

Принять участие в проекте могут молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, которые хотят создать и развить свой личный бренд с помощью медиаконтента. Курс включает в себя пять основных занятий, которые состоят из лекций и практических заданий.

В процессе обучения участники создадут собственные подкасты и радиопрограммы, смогут озвучить видео, возьмут интервью, создадут репортажи и посетят пресс-конференции.

Как рассказал директор центра Сергей Кондратьев, благодаря проекту можно будет сделать портфолио, а также получить консультации от наставников и в качестве представителя СМИ поучаствовать в фестивалях и форумах. Кроме того, у участников появится шанс стать частью команды дикторов интернет-радио Молодежного парламента "ПРОКАСТ".

Конкурс проводится в несколько этапов. После отправки заявки участникам предстоит пройти собеседование и выполнить творческое задание. По итогам проекта выпускники получат сертификаты о прохождении обучения, а лучшие из них смогут продолжить создание своих программ и подкастов на интернет-радио "ПРОКАСТ".

Также в столице стартовал прием заявок по двум направлениям стажировки в правительстве Москвы для молодых специалистов: выпускников и студентов профильных образовательных учреждений.

Стажировки в московском транспорте и ветеринарии продлятся шесть месяцев. Студенты смогут совмещать их с учебой, так как им предстоит самим подобрать удобный для себя график. Также предусмотрены официальное трудоустройство и зарплата.