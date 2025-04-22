Анастасия Ракова рассказала о расширении списка специальностей в московских колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 25 тысяч девятиклассников, планирующих обучение в столичных колледжах, уже записались на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости.

Среди школьников, выбравших два экзамена, почти треть – дети с высокими образовательными достижениями, отметила вице-мэр, добавив, что ученики "осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию".

По словам Раковой, перед ними стоит задача создать благоприятные возможности для получения качественного образования, независимо от того, что выберет конкретный ребенок – предпрофессиональные классы или качественное среднее профессиональное образование.

Ранее Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче двух предметов на ОГЭ в 2025 году. Мера распространится на Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Девятиклассники, проживающие на территории этих регионов, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике.