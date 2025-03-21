Заммэра Ракова: эксперимент с ОГЭ позволит школьникам Москвы быстрее выйти на рынок труда

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Эксперимент с особым порядком сдачи ОГЭ в столице позволит школьникам быстрее выйти на рынок труда. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

Вице-мэр поблагодарила Минпросвещения за то, что город включили в эксперимент, который в ближайшее время будет развиваться. Ракова выразила надежду, что он позволит расширить возможности учащихся по получению среднего профессионального образования (СПО).

По словам заммэра, конкурс в московские колледжи растет, в связи с чем увеличивается число бюджетных мест.

"Действительно, на рынке бум востребованности специалистов со средним образованием. Поэтому мы в Москве стараемся сделать так, чтобы наши колледжи были современными образовательными пространствами, где ребята могли бы получить самую востребованную на рынке профессию", – отметила она.

Ракова указала, что все программы СПО в городе обновили. Ученики получают те компетенции, которые позволяют им быстро найти работу и получать за нее достойную зарплату, подчеркнула она.

Ранее российское правительство определило критерии готовности Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области к участию в эксперименте, который предполагает сдачу девятиклассниками ОГЭ по русскому языку и математике, необходимых для получения аттестата и поступления в колледж. Сейчас школьники сдают не только обязательные два предмета, но и два дополнительных.

Позже поправку о проведении эксперимента Госдума приняла в третьем чтении. Решение нижней палаты парламента также поддержало Минпросвещения.