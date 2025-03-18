ГД приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

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Госдума в третьем чтении приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике в трех российских регионах.

В рамках инициативы ОГЭ в особом порядке будет проведен в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Согласно законопроекту, в текущем году в этих регионах для получения аттестата о среднем образовании выпускникам девятых классов, поступающим в колледж, необходимо будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

До этого для получения аттестата требовалось сдать экзамены по четырем дисциплинам.

При этом ранее подразумевалось, что эксперимент будет проводиться в пяти российских регионах, однако ко второму чтению законопроекта его действие распространили на 12 субъектов РФ.

При доработке законопроекта ко второму чтению было внесено предложение, согласно которому в регионах, где будет проводиться эксперимент, для перевода в 10-й класс ученики должны будут набрать минимальное количество баллов по результатам экзамена, которое будет установлено на уровне субъектов.

При этом ученики, не набравшие необходимого числа баллов, смогут получить преимущество при поступлении в колледжи.