ОГЭ в Курской области отменен

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для курских девятиклассников отменен ОГЭ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что выпускники девятых классов пройдут аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. В свою очередь, курские одиннадцатиклассники, как и в 2024 году, должны будут самостоятельно выбрать формат экзаменов: ЕГЭ или аттестация в школе.

"Эти правила касаются всех 430 школ Курской области, где учатся 11 700 девятиклассников и 4 289 одиннадцатиклассников. Решение принято на федеральном уровне и закреплено приказом министерства просвещения", – заключил Хинштейн.

Ранее партия "Справедливая Россия – За правду" предложила брать детей из Курской области в вузы без экзаменов. Отмечается, что из-за атак Вооруженных сил Украины и стресса школьники не могут подготовиться к экзаменам. Исключения предлагается сделать лишь для дополнительных творческих испытаний.

