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30 января, 12:50

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"Справедливая Россия" предложила брать детей из Курской области в вузы без экзаменов

В ГД предложили принимать учеников из Курской области в вузы без экзаменов

Фото: 123RF/kasto

Ученикам из Курской области нужно разрешить поступать в вузы без вступительных экзаменов, такой законопроект направил в кабмин лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутаты партии.

Из-за атак Вооруженных сил Украины и стресса школьники не могут подготовиться к экзаменам, считают авторы инициативы.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению равенства возможностей для учащихся из приграничных районов Курской области, находящихся в сложной социальной ситуации из-за регулярных обстрелов", – цитирует документ RT.

Исключения предлагается сделать лишь для дополнительных творческих испытаний.

Ранее во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест и изменился состав вступительных экзаменов. В частности, речь шла о МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РГСУ и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Кроме того, школьники из новых регионов РФ в 2025 году снова смогут сдать ЕГЭ по желанию.

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