Утверждено расписание ЕГЭ на 2025 год

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Утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, говорится в соответствующем документе Рособрнадзора и Минпросвещения РФ.

ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10 часов по местному времени. Досрочный период начнется 21 марта для экзаменов по географии и литературе, 25-го числа – по русскому языку, 28-го – по базовой и профильной математике.

1 апреля будет экзамен по биологии, физике и письменной части иностранного языка, 4-го числа ожидается экзамен по устной части иностранного языка, 8-го – по информатике и обществознанию, а 11 апреля – по истории и химии.

В это же время основной период начнется 23 мая с истории, литературы и химии. Уже 27-го числа будет базовая и профильная математика, 30-го – русский язык, 2 июня пройдут экзамены по обществознанию и физике, 5-го – по биологии, географии и письменной части иностранного языка, 10-го – по устной части иностранного языка и информатики.

Пересдать ЕГЭ можно будет 3 и 4 июля.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказывал, что единый государственный экзамен обладает рядом преимуществ, позволяя, например, упрощать поступление в вузы абитуриентам из регионов. В частности, это позволяет не сдавать экзамены в месте, куда приезжие будут поступать, в отличие от практики, сложившейся в СССР.

