Председатель СПЧ Фадеев: в России нужна интегральная оценка знаний выпускников школ

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В российской системе образования необходимо предусмотреть интегральную оценку знаний выпускников школ, заявил руководитель Совета по правам человека Валерий Фадеев во время заседания по видеосвязи, которое проводит Владимир Путин.

"Например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ", – передает РИА Новости его слова.

Фадеев объяснил, что это можно будет считать четвертой оценкой: три результата ЕГЭ и средний балл.

Образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать современным требованиям, заявил ранее Путин. Эта задача будет решаться в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети". Единое пространство нужно для того, чтобы молодые люди получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, объединяющим общество, объяснил президент.

