Путин заявил, что образование в России должно отвечать современным требованиям

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Образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать современным требованиям. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Эта задача будет решаться в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети". Единое и современное образовательное пространство нужно для того, чтобы молодые люди получали востребованные знания и навыки, приобщались к ценностям, объединяющим общество, объяснил российский президент.

Глава государства считает, что новаторские методики лучших учителей страны должны получать распространение в педагогическом сообществе России.

"Ваши идеи, наработки, стиль преподавания ценят коллеги – это самое главное. Это очень важно и для вас, и для тех людей, с которыми вы работаете, – для молодых людей, для подростков", – сказал Путин и подчеркнул, что образование является сотворчеством учителя и ученика.

Помимо этого, российский лидер поручил правительству продумать механизм взаимодействия педагогов со специалистами других сфер для улучшения образовательного процесса. По его словам, прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей "обогащает багаж знаний" учителя и помогает точнее расставить акценты в преподавании.

Он также поблагодарил педагогов новых и приграничных районов России за мужество, верность долгу и их позицию.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить проект должны Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор. Срок – до 4 марта следующего года.