Мишустин поручил разработать Стратегию развития образования до 2030 года

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Такое распоряжение он дал по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Молодежь и дети", соответствующая информация появилась на портале кабмина.

"В увязке с новым нацпроектом будет сформирована Стратегия развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство ее проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору. Срок – до 4 марта 2025 года", – уточняется в публикации.

Ранее Владимир Путин поручил включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия для повышения качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Речь идет о преподавании предметов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях РФ. Ответственным был назначен Мишустин. Доклад президенту РФ должен быть представлен до 1 сентября.

