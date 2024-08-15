Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Семь российских университетов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на исследование компании ShanghaiRanking Consultancy.

Рейтинг ARWU присваивает конкретные места только первой сотне вузов. Остальные же распределяются по группам с диапазоном в 100 мест, где ранжирование происходит в алфавитном порядке без указания точной позиции.

Так, в топ вошли Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900), Новосибирский государственный университет (группа 801-900), Высшая школа экономики (группа 701-800), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Московский физико-технический институт (группа 501-600), также Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500) и Московский государственный университет (группа 101-150).

При этом в прошлом году в рейтинг попали девять вузов. Два из них – Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский государственный медицинский университет имени Сеченова не смогли пройти в топ в этом году.

Между тем 12 августа шесть вузов – участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в РФ завершили прием на бюджетные места. К новому учебному году вузам – участникам программы выделили 7 331 бюджетное место, на которые подали более 150 тысяч заявлений.

В свою очередь, абитуриенты московских колледжей подали уже более 125 тысяч заявлений на поступление. Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это говорит о растущей заинтересованности выпускников к среднему профессиональному образованию.