Ракова: более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В колледжи Москвы абитуриенты подали уже более 125 тысяч заявлений на поступление. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это говорит о растущей заинтересованности выпускников к среднему профессиональному образованию.

"В этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников на 10 тысяч на самых популярных направлениях, и в 1,5 раза больше выпускников 9-х классов смогут бесплатно получить востребованную профессию", – пояснила Ракова.

Заммэра отметила, что ведущие российские компании заинтересованы в выпускниках колледжей. Почти 1,2 тысячи студентов в этом году поступят на целевое обучение от корпорации "Ростех", добавила Ракова. Это предусматривает оплачиваемые практики, повышенную стипендию для отличников и гарантированное трудоустройство.

Приемная кампания близится к завершению. Как напомнила вице-мэр, до 15 августа еще есть время подать заявление.

Ракова также рассказала, что среди выпускников этого года популярны технология машиностроения, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств и другие.

В этом учебном году свыше 70 тысяч студентов колледжей также прошли практику на крупнейших предприятиях Москвы. Студенты побывали на таких предприятиях, как АО "Объединенная энергетическая компания", "Геофизика-Космос" госкорпорации "Роскосмос", "Гришко" (выпускает одежду, обувь и аксессуары для танцев).

