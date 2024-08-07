Дети судебных приставов могут получить отдельную квоту для поступления в вузы

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Министерство юстиции России разработало законопроект, который предлагает установить отдельную квоту для поступления в вузы за счет бюджетных средств детей сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как отмечается в законопроекте, в перечень таких лиц будут включены дети сотрудников ФССП, которые выполняют возложенные на них задачи в период проведения СВО на новых территориях России.

При этом поступать в университет по квоте дети смогут без прохождения вступительных испытаний, исключение составляют дополнительные вступительные испытания (их, как правило, устанавливают сами вузы).

В пояснительной записке принятие проекта объясняется необходимостью уравнивания детей сотрудников ФССП с детьми военнослужащих и сотрудников других силовых структур.

Дети сотрудников уголовно-исполнительной системы смогут преимущественно поступать в профильные вузы. На это смогут претендовать дети граждан, проработавших в системе 20 и более лет и уволенных по достижении ими предельного возраста. Сейчас таким правом обладают только дети военнослужащих, сотрудников полиции и Росгвардии.