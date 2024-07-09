Льготу на поступление в ведомственные вузы предоставят детям сотрудников ФСИН

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Дети сотрудников уголовно-исполнительной системы смогут преимущественно поступать в профильные вузы. Сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

На преимущественное зачисление смогут претендовать дети граждан, проработавших в системе 20 и более лет и уволенных по достижении ими предельного возраста. Сейчас таким правом обладают только дети военнослужащих, сотрудников полиции и Росгвардии.

По мнению экспертов, такая инициатива направлена на повышение престижа службы в УИС и ликвидацию кадрового голода, который испытывает ФСИН.

"Роль преемственности, безусловно, как в полиции, так и в армии при выборе профессии имеет место, это важно и положительно, поскольку традиции и связи поколений на производстве, тем более в такой сложной службе, мотивируют будущих работников УИС к ответственному отношению, моральной ответственности, если хотите, перед семьей", – сказал экс-следователь, адвокат по уголовным делам Александр Бурчук.

Ранее сообщалось, что предельный возраст поступления в российские военные вузы для бойцов специальной военной операции увеличили с 27 до 30 лет. В 2024 году для участников спецоперации будет выделена квота, равная 10 процентам от общего числа поступающих. Также военные, имеющие награды, которые были присуждены им во время СВО, могут рассчитывать на дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.