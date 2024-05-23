"Известия": вузы РФ увеличили возраст поступления для бойцов СВО

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Предельный возраст поступления в российские военные вузы для бойцов специальной военной операции увеличили с 27 до 30 лет. Об этом сообщила газета "Известия", сославшись на источник в Минобороны.

Представитель ведомства заявил, что в 2024 году для участников спецоперации будет выделена квота, равная 10 процентам от общего числа поступающих. Также военные, имеющие награды, которые были присуждены им во время СВО, могут рассчитывать на дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.

Кроме того, в этом году для всех категорий абитуриентов было решено продлить срок подачи документов. Он начался 1 мая и завершится 20 июня.

По мнению экспертов, такие решения должны привести к росту числа поступающих, которые хотели бы учиться в российских военных вузах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму были внесены поправки, в соответствии с которыми семьи погибших участников СВО с детьми смогут получать одновременно две пенсии, пока ребенку не исполнится 23 года. Действие этого закона будет распространяться на всех вдов российских военных.