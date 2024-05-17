В Госдуму внесли поправки о двойной пенсии для вдов бойцов СВО с детьми

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В Госдуму были внесены поправки, в соответствии с которыми семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) с детьми смогут получать одновременно две пенсии, пока ребенку не исполнится 23 года. Об этих нововведениях в своем телеграм-канале рассказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации и руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.

Парламентарий уточнил, что на данный момент в законе предусмотрено право потерявших отца семей на получение двух пенсий – страховой и по потере кормильца. Однако его действие распространяется лишь на тех жен погибших бойцов СВО, которые воспитывают детей не старше восьми лет. Турчак отметил, что данные поправки увеличат предельно допустимый возраст ребенка.

Коме того, он подчеркнул, действие этого закона будет распространяться на всех вдов российских военных вне зависимости от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и уровня дохода.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, в соответствии с которым отцам троих несовершеннолетних детей предоставляется отсрочка от мобилизации. Члены комитета подчеркнули, что этот закон нуждается в доработке. Документ с таким содержанием был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

