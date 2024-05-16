Комитет Госдумы выступил против отсрочки от мобилизации отцам трех детей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, в рамках которого отцам трех детей, не достигших 18 лет, предоставляется отсрочка от мобилизации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен депутатами Госдумы в нижнюю палату парламента в сентябре 2022 года.

"Цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным", – сказано в решении комитета.

В результате, как считают в комитете, законопроект нуждается в доработке.

Ранее депутаты внесли в ГД законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение одного года с момента мобилизации. Поправки предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе", благодаря которым статья об основаниях для увольнения с военной службы будет дополнена новой нормой.

