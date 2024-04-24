Депутаты внесли в ГД проект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутаты внесли в ГД законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение одного года с момента мобилизации. Текст соответствующего документа опубликован в думской электронной базе.

Поправки предполагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе", благодаря которым статья об основаниях для увольнения с военной службы будет дополнена новой нормой.

Авторы законодательной инициативы уверены, что это коснется лишь тех, кто до частичной мобилизации уже был законным представителем двух и более детей, получил статус многодетной семьи после объявления частичной мобилизации, из-за чего не смог получить право на отсрочку. Порядок реализации этого права предстоит определить кабмину РФ.

Ранее российское правительство освободило семьи мобилизованных от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг за отсутствующих дома родственников. Это касалось только платы за водоснабжение и газоснабжение в случае отсутствия индивидуальных приборов учета.