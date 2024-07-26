Космонавт Шкаплеров: девятиклассники делают ставку на профессии будущего

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Интерес выпускников 9-х классов, которые решили продолжать образование в колледжах, к ИТ-специальностям обусловлен не только популярностью этого направления среди молодежи, но и столичными программами по созданию благоприятных условий для обучения. Таким мнением с Агентством "Москва" поделился летчик-космонавт, кандидат технических Антон Шкаплеров.

"Молодежь всегда интересуется самыми перспективными направлениями и выбирает профессии, которые будут играть важную роль в будущем, включая ИТ-сферу и профессии в промышленности, среди которых мехатроника и робототехника, производство авиационных двигателей. Вместе с тем в столице в этом году для выпускников 9-х классов были улучшены условия поступления в колледжи", – сказал Шкаплеров.

Он напомнил, что в рамках целевой программы было решено добавить дополнительные 10 тысяч бюджетных мест по популярным направлениям. С почти 4 тысяч до более чем 6 тысяч выросло число бюджетных мест в ИТ-технологиях, открылись актуальные направления и востребованные специальности, среди которых контроль качества в машиностроительной отрасли или информационное моделирование в строительстве.

По словам Шкаплерова, благодаря этому решению примерно в 1,5 раза больше выпускников 9-х классов смогут учиться в колледжах бесплатно, а по окончании им будет гарантирована работа на ведущих столичных производствах.

По его мнению, данный подход в корне меняет взгляд учащихся 9-х классов на свою образовательную траекторию и одновременно направлен на подготовку молодых высококвалифицированных кадров, без которых невозможно представить достижения столичной промышленности.

Ранее сообщалось, что студенты московских колледжей выиграли пять медалей на международных соревнованиях по профессиональному мастерству, которые состоялись в Китае.

Москвичи взяли две золотые награды в категориях "Электроника" и "Оптоэлектроника". Одно серебро они выиграли в соревнованиях по управлению железнодорожными перевозками, и две бронзы – в номинациях "Кондитерское дело" и "Промышленная робототехника".