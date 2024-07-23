Инженер Кучмин: возрождение техобразования способствует экономическому росту страны

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Возрождение и популяризация технического образования будут способствовать экономическому росту страны. Об этом сообщил инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин.

"Сегодня везде требуются технические специалисты, те, кто работает руками, но при этом хорошо образован и подготовлен. Возрождение и популяризация технического образования способны сыграть одну из ключевых ролей в экономическом росте страны. Поддержка данной тенденции совершенно точно будет способствовать появлению прорывных инновационных решений, повышению конкурентоспособности России на мировой арене и достижению технологического суверенитета", – отметил он.

Кучмин напомнил, что в Москве число желающих поступить в столичные колледжи в 2024 году выросло в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом, а среди девятиклассников – в 2,5 раза.

Наибольший интерес у абитуриентов вызывают специальности IT-сектора, такие как информационные системы и программирование, а также направления в креативных индустриях и промышленности, включая эксплуатацию БПЛА и мехатронику.

По словам эксперта, наблюдаемая тенденция "моды на промышленность и высокотех" у молодежи дает надежду на решение кадрового вопроса, о котором в последнее время говорят руководители крупнейших производственных предприятий.

Ранее сообщалось, что структуру приема в российские вузы изменят, чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства. Новая модель уже используется в шести вузах, но в 2026 году власти собираются внедрить ее в тысячи учебных заведений.

