"Известия": абитуриенты используют боты для отслеживания конкурса на бюджетные места

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Абитуриенты стали чаще использовать боты-парсеры, которые отслеживают, куда подали документы выпускники с более высоким баллом ЕГЭ, как они изменили приоритеты в выборе направления и положение человека в рейтинге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компании, которые занимаются кибербезопасностью.

По данным компаний, в 2024 году выпускники стали использовать программное обеспечение (ПО), отслеживающее изменения на сайтах вузов, в три раза чаще, чем в 2023-м. За первые дни приемной кампании доля ботового трафика на ресурсы вузов достигла 30%. Остальная часть трафика – это абитуриенты и их родители. В прошлом году за первую неделю приемной кампании эта доля составляла только 10%.

"Бот может мониторить списки как в пределах одного вуза, так и собирать информацию с различных ресурсов", – объяснил руководитель аналитического отдела одной из компаний Антон Чемякин.

В свою очередь, генеральный директор и сооснователь другой компании Рамиль Хантимиров уточнил, что число ботов-парсеров растет. По данным аналитического центра, сейчас бот-фон больше, чем фон легитимного (человеческого) трафика.

Между тем мать студента, который поступил в 2023 году, рассказала, что использование такого ПО помогает школьникам быстро определиться, в какой вуз нести оригиналы документов, где поступление на бюджет гарантировано.

"Мы так подавали в один вуз и долго были "орлами" по сравнению с остальными, а потом перед нами сразу пришли человек 30 с более высокими баллами, в результате стало понятно, что шансов нет. В результате срочно сделали целью другой вуз – там, где мой сын был шестым из 18", – рассказала женщина.

Ранее кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2026 году в РФ введут новую модель высшего образования. Структуру приема в российские вузы изменят для того, чтобы увеличить объем бюджетных мест по специальностям, которые нужны для реализации нацпроектов и достижения технологического лидерства.