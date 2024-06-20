Приемная кампания началась в московских колледжах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приемная кампания стартовала в столичных колледжах. В этом году абитуриенты могут подать заявление на поступление до 15 августа сразу в пять учреждений и выбрать в каждом по три образовательные программы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой за заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она рассказала, что раньше поступающим предлагали около 30 тысяч бюджетных мест. Однако учиться в колледжах хотят намного больше ребят, поэтому в 2024 году на самых популярных направлениях число бюджетных мест для 9-классников увеличилось на 10 тысяч, отметила Ракова. Теперь, продолжила заммэра, в 1,5 раза больше абитуриентов смогут поступить, получить востребованную профессию и трудоустроиться на ведущие городские мероприятия. Всего на бюджет поступят порядка 40 тысяч человек.

Также в 1,5 раза увеличили контрольные цифры приема на специальности в сфере IT, в том числе на популярные: "информационные системы и программирование", "сетевое и системное администрирование" и "обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". В креативной индустрии почти вдвое выросло число бюджетных мест, а в сфере гостеприимства – в 1,5 раза.

Впервые за последнее время открыли бюджетные места на специальности в области финансов и торговли, образования и соцсферы. В число таких направлений вошли "дошкольное образование", "преподавание в начальной школе", "документальное обеспечение и архивирование", "физическая культура", "финансы", "банковское дело", "экономика и бухгалтерский учет".

На 13 новых востребованных профессиях, среди которых "производство и обслуживание авиационной техники", "техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "технология машиностроения" и другие, появилось более двух тысяч бюджетных мест. На некоторые направления также предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений от абитуриентов завершится 10 августа. Эти специальности в том числе связаны с творческой и правоохранительной деятельностью, пожарной безопасностью, коррекционной педагогикой в начальном образовании.

Как рассказали в департаменте информационных технологий Москвы, уже 10 лет заявления на зачисление в колледж принимаются в электронном виде на портале mos.ru. За это время услугой воспользовались свыше 1,3 миллиона раз.

В столичном комитете госуслуг добавили, что в 2024 году интерактивную форму заявления на поступление на бюджетные места в колледжах доработали. Теперь в рамках одного заявления можно выбрать по три направления в пяти колледжах. Паспортные данные абитуриента будут проверяться автоматически на первом этапе, что не только ускорит время рассмотрения заявления, но и позволит избежать некорректного ввода данных. Более того, детям-сиротам и инвалидам не придется предоставлять сканы документов, подтверждающих их льготу. Теперь их онлайн будут проверять соответствующие учреждения.

С этого года информация о том, что абитуриент дал согласие на обучение в колледже, будет автоматически поступать в школу выпускника, где без его присутствия оформят все необходимые документы для отчисления. Фотографию для личного дела и студенческого билета можно сделать дома, следуя требованиям на mos.ru, и отправить в электронном виде в колледж.

Ранее сообщалось, что иностранцы, имеющие подтвержденную запись на "Госуслугах", смогут онлайн подать заявление на обучение в российских колледжах. Сейчас к сервису подключены свыше 3,7 тысячи колледжей, находящихся в разных регионах страны. При этом в прошлом году с помощью портала абитуриенты направили в образовательные учреждения более 500 тысяч заявлений.