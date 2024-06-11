11 июня, 17:45Общество
В Москве усилят подготовку студентов для нефтегазовой отрасли
Фото: Сергей Шинов
В Москве колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 получит финансовую поддержку "Газпром нефти" в рамках системы "Лига колледжей", сообщает пресс-служба компании.
Студенты получают возможность освоить самые современные технологии на базе образовательной инфраструктуры Московского НПЗ, где обустроены компьютерные классы с тренажерами-двойниками установок. Они оснащены производственным оборудованием и цифровыми системами управления. Часть учебной программы проходит в VR, что позволит детально ознакомиться с процессами нефтепереработки.
Таким образом, сотрудничество с колледжем поможет Московскому НПЗ усилить подготовку профильных специалистов: операторов технологических установок, машинистов и лаборантов, говорится в сообщении.
"Благодаря сотрудничеству мы формируем новые требования к специальностям и развиваем экспертизу преподавательского состава колледжей-партнеров. Такой подход позволит объединить усилия и максимально адаптировать обучающие программы под современные требования, формируя эффективное партнерство между бизнесом, образованием и государственными институтами", – отметил ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.
Помимо столичного учебного заведения, новые образовательные центры и технические лаборатории появятся в 12 колледжах России для развития рабочих профессий и привлечения молодых специалистов в нефтяную отрасль.
Ранее сообщалось, что студенты столичного колледжа № 26 смогут пройти стажировку на Московском нефтеперерабатывающем заводе, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство на предприятии.