В Москве усилят подготовку студентов для нефтегазовой отрасли

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В Москве колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 получит финансовую поддержку "Газпром нефти" в рамках системы "Лига колледжей", сообщает пресс-служба компании.

Студенты получают возможность освоить самые современные технологии на базе образовательной инфраструктуры Московского НПЗ, где обустроены компьютерные классы с тренажерами-двойниками установок. Они оснащены производственным оборудованием и цифровыми системами управления. Часть учебной программы проходит в VR, что позволит детально ознакомиться с процессами нефтепереработки.

Таким образом, сотрудничество с колледжем поможет Московскому НПЗ усилить подготовку профильных специалистов: операторов технологических установок, машинистов и лаборантов, говорится в сообщении.

"Благодаря сотрудничеству мы формируем новые требования к специальностям и развиваем экспертизу преподавательского состава колледжей-партнеров. Такой подход позволит объединить усилия и максимально адаптировать обучающие программы под современные требования, формируя эффективное партнерство между бизнесом, образованием и государственными институтами", – отметил ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

Помимо столичного учебного заведения, новые образовательные центры и технические лаборатории появятся в 12 колледжах России для развития рабочих профессий и привлечения молодых специалистов в нефтяную отрасль.

Ранее сообщалось, что студенты столичного колледжа № 26 смогут пройти стажировку на Московском нефтеперерабатывающем заводе, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство на предприятии.