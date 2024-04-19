Крупные работодатели расширяют партнерство со столичными колледжами

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Студенты столичного колледжа № 26 смогут пройти стажировку на Московском нефтеперерабатывающем заводе, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство на предприятии, сообщает пресс-служба компании "Газпром нефть".

Соответствующий меморандум был подписан между "Газпром нефтью" и руководством колледжа в рамках платформы компании "Лига колледжей", цель которой – популяризировать технические специальности и привлечь выпускников к работе в нефтегазовой отрасли. В платформу входят 14 колледжей из 9 регионов страны.

Ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев отметил, что цель "Лиги колледжей" – бесшовный переход выпускников колледжей на производственные активы компании и обеспечение отрасли рабочими кадрами.

Таким образом, студенты профильных направлений будут проходить обучение в соответствии с требованиями Московского НПЗ, смогут освоить самое современное оборудование на базе образовательной инфраструктуры с компьютерными классами, где есть тренажеры – двойники установок, пройти производственную практику на предприятии, а преподаватели получат полную методологическую поддержку.

"Современный сотрудник промышленного предприятия Москвы – высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями технологических процессов и передовыми практиками производства. Со своей стороны город стимулирует развитие образовательных проектов для уже занятых в индустрии специалистов, а также поддерживает совместные программы бизнеса и учебных заведений, которые позволяют студентам еще на стадии обучения освоить необходимые навыки для работы в реальном секторе экономики", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В свою очередь, пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев добавил, что выпускникам колледжей предприятие предлагает освоить рабочие специальности, такие как оператор технологической установки, машинист, лаборант с перспективой карьерного роста.

Ранее старшеклассников Москвы пригласили на единый день открытых дверей 20 апреля. К мероприятию присоединятся 20 колледжей, на площадках которых можно будет узнать о востребованных направлениях обучения, условиях поступления, пообщаться с преподавателями и наставниками и принять участие в мастер-классах.