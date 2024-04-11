Начался прием заявок на IT-стажировку в правительстве Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/кадровые сервисы правительства Москвы

Студенты последних курсов и выпускники вузов, желающие развиваться в IT-сфере, могут подать заявку на участие в стажировке в правительстве Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Стажировку проведут в рамках программы "ИТ-город". Ее открыли в 2022 году. За это время на участие в программе подали участие 4,7 тысячи человек.

"Учитывая большой интерес и высокий конкурс, число мест увеличили. Всего в этом году возможность поработать со столичными экспертами получат 120 молодых специалистов", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

Стажеры смогут принять участие в развитии портала mos.ru, платформы "Мос.Облако" и электронных услуг. Программа предполагает полугодовую оплачиваемую стажировку по одному из IT-направлений.

Сергунина подчеркнула, что стажировка в правительстве Москвы – шанс заявить о себе и внести вклад в развитие города. Многие стажеры после выпуска получают предложения о трудоустройстве.

Одной из бывших участниц стажировки является администратор проекта "Госуслуги и МФЦ" в подведомственном учреждении столичного департамента информационных технологий Александра Ваганичева. Она рассказала, что благодаря программе получила интересный опыт, работу и возможность профессионально развиваться.

Стать участниками стажировки могут лица в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте, а после пройти тестирование, выполнить задание и посетить собеседование. Программа предполагает полугодовую оплачиваемую стажировку по одному из IT-направлений.

Ранее Стройкомплекс Москвы и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому будет сформирован студенческий строительный отряд, а также подготовлен план по привлечению молодых специалистов в компанию.

