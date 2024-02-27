Более 30 тыс студентов столичных колледжей прошли практику на предприятиях города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первом полугодии текущего учебного года свыше 30 тысяч студентов московских колледжей прошли производственную практику более чем на семи тысячах предприятий и организаций столицы. Студенты старших курсов, которые хорошо себя зарекомендовали, получили предложения о трудоустройстве и могут продолжить обучение по индивидуальному графику. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, цель – готовить в столичных колледжах профессионалов, которые смогут выполнять настоящие задачи после выпуска. Это, по ее мнению, позволяет работодателю не тратить время на дополнительное обучение или переучивание новых сотрудников. Если раньше на практику и отработку навыков выделялось 30% времени, то сейчас погружение в профессиональную среду начинается с первого курса и занимает не меньше 70% времени, уточнила она.

Так, на практике в Московском метрополитене студенты колледжа московского транспорта ремонтировали узлы электропоездов, готовили поезда к выходу на маршрут, проверяли работоспособность дверей, электрического и пневматического оборудования. Учащиеся Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева в Мосгортрансе составляли расписание движения, изучали основы контроля за соблюдением правил перевозок пассажиров и багажа, работали с документацией в отделе безопасности.

Студенты политехнического техникума № 47 имени В. Г. Федорова и образовательного комплекса "Юго-Запад" проходили практику на машиностроительном заводе города. В первом полугодии они освоили технологический процесс изготовления токарных деталей, обрабатывали их по готовым чертежам и писали программы для работы на станках с программным управлением. Кроме того, учащиеся колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина на производственной практике обслуживали, диагностировали и заменяли аккумуляторы, с помощью которых обеспечивается эксплуатация систем аварийного освещения и безопасности.

Студенты старших курсов специальности "Издательское дело" в Московском техникуме креативных индустрий имени Л. Б. Красина практиковались в дизайнерских и полиграфических предприятиях города. Они верстали книги и их обложки, редактировали тексты, готовили издания к публикации.

Отмечается, что до конца учебного года производственную практику пройдут порядка 70 тысяч студентов московских колледжей.

Ранее сообщалось, что в День российской науки 20 тысяч десятиклассников предпрофессиональных классов посвятили в будущие профессионалы. Их приняли свыше 30 вузов. Также для них провели интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты, во время которых они знакомились с образовательными и исследовательскими возможностями высших учебных заведений Москвы.

"Мой район. Новости": ученики предпрофклассов будут получать первую профессию в колледжах