Ученики столичных предпрофклассов получат профессии в колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученики предпрофессиональных классов начали свое обучение в колледжах столицы, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования, внедренный в сентябре 2023 года, позволяет проходить ученикам обучение от школы к колледжу, затем к вузу, а далее к предприятию. При этом программы обучения, говорит заммэра, не повторяются, а дополняют друг друга.

"Первые специальности в колледжах получат 20 тысяч десятиклассников, то есть все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных классах. <...> В проекте участвует более 40 столичных колледжей", – рассказала Ракова.

Обучение на стадии колледжа идет с февраля по май. В ходе этого каждую неделю по 4 академических часа школьники изучают теорию и проходят практические занятия.

Ученики медицинских классов смогут получить профессию младшей медсестры по уходу за больными. Опытные педагоги, уточняется в пресс-службе, обучат их особенностям работы в медицинском учреждении, а на практике покажут уход за пациентами.

Школьники из инженерных классов по итогу получат профессию чертежника-инструктора. Это позволит им получить основы технического черчения, автоматического проектирования, а также поможет научиться создавать качественные чертежи и модели. Ученики авиастроительного направления получат профессию оператора беспилотных летательных аппаратов, уточнили в пресс-службе.

Ученики IT-классов пройдут обучение по программе "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", а школьники из медиаклассов получат профессии фотографа, оператора видеозаписи и оформителя (графического дизайнера).

Кроме того, программа "Агент банка" позволит ученикам предпринимательских классов научиться сравнивать и подбирать банковские продукты и услуги в интересах разных клиентов.

Ранее стало известно, что в День российской науки 20 тысяч десятиклассников предпрофессиональных классов посвятили в будущие профессионалы. Их приняли свыше 30 вузов.

До этого сообщалось, что свыше 6,8 тысячи детей и подростков получают в столице предпрофессиональное и профессиональное образование по цирковому, театральному, хореографическому искусству, декоративно-прикладному творчеству.

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