18 января, 12:11Мэр Москвы
Собянин рассказал о необычных направлениях обучения в школах искусств Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дети и подростки могут научиться в столичных школах искусств не только музыке и рисованию, но и цирковому, театральному мастерству, хореографии. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что желающих учат создавать бутафорские арт-объекты, фехтовать, жонглировать, танцевать степ и другому. Среди преподавателей – работники культуры, заслуженные артисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Программы "Искусство цирка" есть в школах искусств имени Балакирева и "Центр", добавил мэр. Хореографические занятия, в свою очередь, проходят в детских школах искусств имени Рихтера, "Исток" и других. В них можно узнать основы народно-сценического, классического и современного танца.
Собянин уточнил, что имеются школы, где дети пробуют себя в качестве актера кино и театра.
Заниматься творчеством с юного возраста могут все москвичи, подчеркнули на портале мэра и правительства Москвы. В столице работают 149 творческих образовательных учреждений, в них занимаются около 100 тысяч детей.
На сайте добавили, что особое внимание в столичных школах искусств и творческих колледжах уделяется подготовке артистов цирка, балета, театра, костюмеров, бутафоров, гримеров.
Свыше 6,8 тысячи детей и подростков получают в столице предпрофессиональное и профессиональное образование по цирковому, театральному, хореографическому искусству, декоративно-прикладному творчеству, заключили в сообщении.
Ранее сообщалось, что культурный центр "Ватутинки" в поселении Десеновском в ТиНАО откроется после реконструкции в 2024 году. Здание центра располагается на улице Дмитрия Рябинкина.
До этого Собянин рассказал, что культурные центры столицы находятся во всех округах города, совмещают досуговую и образовательную деятельность, работают не в составе музеев или других заведений, а самостоятельно.
Девять культурных объектов построят в ТиНАО до 2028 года
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