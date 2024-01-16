Реконструкцию культурного центра "Ватутинки" в ТиНАО планируют завершить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Культурный центр "Ватутинки" в поселении Десеновском в ТиНАО откроется после реконструкции в 2024 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Само здание центра располагается на улице Дмитрия Рябинкина в поселке Ватутинки. По словам Жидкина, оно является одним из старейших домов культуры в новых округах, дом имеет богатую историю и традицию.

Тем не менее за годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, в связи с чем было принято решение провести его реконструкцию и модернизацию.

"Объект сейчас находится в высокой степени готовности, и уже в 2024 году жители поселка получат в шаговой доступности просторный современный дом культуры", – добавил Жидкин.

Отмечается, что реконструкция ведется за счет средств адресной инвестиционной программы столицы. На сегодняшний день специалисты уже достроили к трехэтажному зданию еще один уровень, на котором обустроят открытую смотровую площадку. Площадь культурного центра по завершении работ составит 3,3 тысячи квадратных метров.

Так, в здании появится концертный зал на 300 человек со сценой, гримерными, помещениями для реквизита и звукозаписывающей аппаратуры. Также в центре будет открыта библиотека, студии графики и живописи, декоративно-прикладного искусства, любительского творчества, один спортивный и два танцевальных зала, буфет и аудитории для занятий в кружках.

Кроме того, будет благоустроена и прилегающая территория, где специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, а также установят урны и скамейки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО построят девять новых культурных объектов за счет средств адресной инвестиционной программы. По словам мэра, ввод объектов в эксплуатацию будет проходить по мере их готовности – с 2024 по 2028 год.

До этого была завершена реконструкция Гончаровского пруда, который расположен на северо-востоке столицы. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этот водоем остается главным украшением одноименного парка и местом притяжения жителей.

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