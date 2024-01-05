Две школы реконструируют в ТиНАО до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2024 году в ТиНАО завершат реконструкцию двух школ – в поселениях Краснопахорское и Новофедоровское, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В поселке Красная Пахра идет реконструкция существующего здания школы № 2075 со строительством пристройки на 300 мест. В рамках второго этапа планируется выполнить реконструкцию с увеличением мощности на 75 мест.

В поселении Новофедоровское строители реконструируют школу № 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест в деревне Яковлевское.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, работы ведутся за счет городского бюджета. При вводе в эксплуатацию новые здания обеспечиваются оборудованием и мебелью.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что с ростом численности населения ТиНАО увеличивается и спрос на места в садиках и школах. В связи с этим задача властей – построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест.

Он рассказал, что с начала 2023 года в ТиНАО за счет средств инвесторов и городского бюджета ввели 26 образовательных организаций. Всего к 2035 году там планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.

Ранее стало известно, что почти за шесть лет город передал школам, детским садам и образовательным комплексам свыше 130 новых зданий. Больше всего переданных объектов располагается в ТиНАО – 54 корпуса. Вторым по популярности стал юго-восток города с 17 объектами.



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