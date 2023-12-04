Строительная готовность учебного корпуса на улице Правды составила 70%

Фото: Депстрой

В здании учебного корпуса на 400 человек на улице Правды в Москве завершается устройство внутренних инженерных коммуникаций. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Завершается устройство внутренних инженерных сетей в строящемся здании учебного корпуса на улице Правды. Общая готовность объекта составляет порядка 70 процентов", – цитирует его пресс-служба ведомства.

200 мест в образовательном учреждении отведут для школьников, еще 200 – для детей дошкольного возраста. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2024 году.

В школьном блоке разместятся кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного цикла, медицинский кабинет, восемь учебных кабинетов, два кабинета для изучения иностранного языка.

В дошкольном учреждении будут восемь групп со спальнями, буфетом и игровыми. Там же разместятся музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

До этого стало известно, что с начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов. Их общая площадь составляет 413 тысяч квадратных метров. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч "квадратов".



Уникальная по планировке школа появится в ТиНАО