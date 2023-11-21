В Москве сдано 59 объектов образования с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов с начала года. Их общая площадь составляет 413 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Регулярно в разных районах столицы открываются новые учебные корпуса, школы и детские сады. Этот показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за тот же период в эксплуатацию ввели 300 тысяч "квадратов", – отметил он.

В учреждениях обустроили кабинеты для изучения наук, IT-полигоны, лаборатории, мастерские и многофункциональные спортивные залы. В некоторых дошкольных организациях построили бассейн. Всего учреждения примут свыше 10 тысяч детей.

В список крупнейших образовательных объектов попали школа на 2 100 мест в поселении Внуковском, учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1 320 мест в деревне Николо-Хованское, на 1 025 мест – в Столбове и на 1 225 мест – в Десеновском поселении. В Ховрине возвели детсад, рассчитанный на 350 мест, в Нагатинском Затоне появилось совмещенное здание дошкольной организации и блока начальных классов.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, участниками расширения объектов стали инвесторы.

"При массовой застройке жилых кварталов девелоперы учитывают потребности как будущих, так и нынешних жителей района. Комплексное развитие территорий позволяет обеспечить каждому юному москвичу детский сад и школу в шаговой доступности от дома", – добавил он.

Также с начала года было выдано 7 разрешений на возведение учебных заведений площадью 681,5 тысячи квадратных метров. В Царицыне откроется детский сад на 250 мест с бассейном, в Покровском-Стрешневе – школа на 815 учащихся, в Щаповском поселении – образовательный центр на 800 учеников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов. 62 из них были возведены за счет внебюджетных источников. Например, в городе открыли многофункциональный кластер "Ломоносов" – флагман Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

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