Три новых парка создадут в медкластере "Сколково" до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три новых парка создадут в международном медицинском кластере "Сколково" до конца 2023 года в рамках второго этапа благоустройства "Исцеляющих садов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь появятся две парковые зоны – "Лес ощущений" и "Птичья роща", а также новая детская площадка. Их общая площадь составит 2,83 гектара", – отмечается в сообщении.

В парке "Лес ощущений" создадут тактильные дорожки из камней, булыжников и бревен. Ходьба по ним способствует укреплению голеностопа. Благодаря ним гости парка смогут научиться лучше поддерживать равновесие. Вход в парк обустроят аркой с искусственным туманом. Там желающие смогут охладиться в жаркую погоду.

Также в парке появятся тропы из шишек, щепы, коры, песка и гальки, прогулки по которым стимулируют нервные окончания и помогают снять мышечное и эмоциональное напряжение. В "Лесе ощущений" создадут зону медитации в арочном тоннеле внутри холма. Помимо этого, в парке установят светящиеся в темноте грибы на деревьях, разноцветных насекомых, замысловатые цветы и растения.

Парк "Птичья роща" оборудуют домиками для птиц. В этом парке гости смогут заниматься спортом. Также на территории планируется проводить марафоны. Для посетителей в "Птичьей роще" работать пункты проката велосипедов и самокатов.

Так как роща находится на границе с Мещерским парком, это позволяет связать несколько природных зон в единое зеленое пространство.

Новую детскую площадку разделят на игровые зоны для детей разного возраста. Территорию площадки обустроят для маломобильных посетителей. Также создадут зону с тренажерами и места для отдыха. По периметру площадки специалисты высадят кустарники.

На mos.ru добавили, что "Исцеляющие сады" в "Сколкове" имеют хорошую транспортную доступность, так как располагаются вблизи станции Сколково МЦД-1, МКАД и Минского шоссе.

Ранее Сергей Собянин анонсировал проекты благоустройства зеленых зон в Тушине.

В районе Тушино активно ведется благоустройство зеленых зон. Собянин рассказал, что сейчас ведутся работы по благоустройству в сквере между Западным и Восточным мостами через Сходненский канал.

Также градоначальник заявил, что в Сходненском ковше ведутся восстановительные работы по его периметру, в прогулочной зоне. Кроме того, большое внимание уделяется укреплению склонов. Специалисты отремонтируют тропинки, обновят детские и спортивные зоны, обустроят смотровые площадки.