Сергей Собянин рассказал, как изменится территория рядом со станцией Дмитровская МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Рядом со станцией Дмитровская МЦД-2 появится общественно-деловой центр. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2, где сейчас располагается объект незавершенного строительства, возведём общественно-деловой центр площадью 50 тысяч квадратных метров с подземной парковкой", – сообщил мэр столицы.

Помимо этого, реконструкция ждет расположенную рядом улично-дорожную сеть. В том числе, будет создан проезд к зданию. Также специалисты разместят новые объекты инженерной инфраструктуры.

Новый общественно-деловой центр на территории 0,75 гектара позволит создать более 3,5 тысячи рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с днем физкультурника и столетием столичного спорта. Он пожелал москвичам здоровья, энергии и вдохновения и напомнил, что активность и упорство смогут привести к великим победам и успехам.