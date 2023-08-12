Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника и столетием столичного спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в День физкультурника и 100-летия московского спорта поздравил любителей физической активности с праздником. Обращение мэр опубликовал в блоге на своем персональном сайте.

"Москва – город, который всегда отличался своим спортивным духом и активностью. Мы гордимся нашими спортсменами, тренерами, организаторами и всеми, кто делает московский спорт таким сильным и успешным", – написал Собянин.

Мэр обратил внимание, что физическая активность – это не только про здоровье и красивую фигуру, но и про уверенность в себе, дисциплину, настойчивость и командный дух.

Слова особой благодарности Собянин адресовал тренерам и специалистам спортивной сферы, которые ежедневно прикладывают усилия для ее развития. Москва, по его словам, становится спортивной столицей, в том числе благодаря их труду.

В заключении мэр пожелал москвичам здоровья, энергии и вдохновения. Он также выразил уверенность, что активность и упорство смогут привести жителей столицы к великим победам и успехам.

Ранее Собянин учредил знак отличия "За развитие московского спорта". Данную награду получат граждане, которые внесли значительный вклад в развитие спорта, в формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности соответствующих услуг в городе.

