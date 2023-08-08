Врач дал советы для желающих начать заниматься спортом

Фото: пресс-служба "Медскан"

Около шести тысяч любителей здорового образа жизни и велопрогулок приняли участие в гонке и фестивале La Strada в Москве. Один из партнеров гонки этого года – группа "Медскан", которая продвигает свои продукты для спортсменов в сети лабораторий KDL, диагностических центрах "Медскан", Госпитале на Яузе и на базе единственного в России официального филиала израильской университетской клиники Hadassah (Хадасса).

Более пяти миллионов человек в столице регулярно занимаются спортом на любительском и профессиональном уровне, и это стимулирует развитие профильной медицинской инфраструктуры, соответствующего предложения в частных медицинских и лабораторных сетях. Спорт полезен для человека, однако подходить к тренировкам нужно осознанно, иначе пренебрежение техникой безопасности может сказаться на здоровье, заявил хирург – травматолог-ортопед, руководитель направления травматологии и ортопедии госпиталя Hadassah Денис Герасимов.

"Слишком интенсивные или неподходящие занятия, неправильное выполнение упражнений, пренебрежение техникой безопасности могут сказаться на здоровье, в частности сердечно-сосудистой системы. Если у вас есть хронические заболевания, нелишним будет сдать ряд анализов, сделать ЭКГ и проконсультироваться с терапевтом (или кардиологом) о том, какие нагрузки лучше ограничить или вовсе исключить из своих тренировок", – отметил Герасимов.

По словам эксперта, главное – если вы получили травму во время занятий спортом, не стоит оставлять это без внимания и продолжать тренировки через боль, а необходимо сразу проконсультироваться с травматологом-ортопедом.

"Лечить свежие травмы гораздо проще, чем разбираться с застарелыми повреждениями", – прокомментировал врач.

Чаще всего для занятий спортом не нужны дорогая экипировка и абонемент в зал – можно тренироваться на улице. Согласно указу президента России, к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов. По данным Минспорта, по Москве этот показатель в 2022-м составил 49%, по Московской области – 54,1%.

Сегодня существуют чекапы, включающие самые разные лабораторные исследования, результаты которых укажут, насколько ваш организм готов к тренировкам и какова эффективность восстановления мышц после, чтобы исключить перетренированность. Например, с этой целью в сети лабораторий KDL можно пройти комплексные исследования "Спорт. Биохимическая оценка работоспособности" или комплекс "Фитнес. Физические нагрузки".

"Корпоративный спорт становится одним из значимых элементов корпоративных программ благополучия персонала. В велоспорте, триатлоне и беге есть корпоративные команды у "Росатома", Тинькофф, "Роснефти", "Почты России", РЖД, "Уралхима" и других. Это направление тесно связано с инициативами компаний в области укрепления здоровья персонала, и, безусловно, спортивная команда требует особого внимания со стороны поставщика медицинских услуг предприятия. Мы ожидаем, что на общем фоне роста интереса к массовому спорту в России будет расти и количество корпоративных команд, и нам как профессиональным операторам в области корпоративного здоровья нужно профессионально отвечать на такой запрос", – заявила коммерческий директор группы "Медскан" Лариса Ткаченко.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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