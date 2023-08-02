Сергей Собянин учредил знак отличия "За развитие московского спорта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В год 100-летия столичного спорта правительство Москвы решило учредить знак отличия "За развитие московского спорта". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Данную награду получат граждане, которые внесли значительный вклад в развитие спорта, в формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности соответствующих услуг в городе. Такой деятельностью необходимо заниматься не менее двух лет. Размер премии составит 100 тысяч рублей.

Знак отличия сделан из металлов золотистого и серебристого цветов в форме круга с двойным выпуклым бортиком с двух сторон. На его лицевой стороне будет находиться рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, который поражает копьем змея. На оборотной стороне знака граждане увидят рельефную надпись "Правительство Москвы".

Ранее стало известно, что посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, встать на вейкборд и освоить серфинг. Занятия для всех желающих проведут профессиональные спортсмены.

Также проект "Спортивные выходные" 5 и 6 августа отметит трехлетие на площадке столичного департамента спорта в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Всех желающих ждут тренировки, спортивно-музыкальные развлечения, арт-объекты, тематические фотозоны.

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