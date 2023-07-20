Проект "Спортивные выходные" отметит день рождения на полях МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Спортивные выходные" 5 и 6 августа отметит свой день рождения на площадке столичного департамента спорта в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). В 2023 году проект отпразднует трехлетие.

Для гостей мероприятия подготовят обширную спортивную и развлекательную программу. Их ждут тренировки, спортивно-музыкальные развлечения, арт-объекты, тематические фотозоны.

Организаторами проекта "Спортивные выходные" выступают столичный департамент спорта и центры госуслуг "Мои документы". В рамках него для горожан проводят бесплатные тренировки по разным направлениям под руководством профессиональных тренеров в музее-заповеднике "Царицыно", в парке "Коломенское", в Доме культуры "ГЭС-2", на ВДНХ и на других площадках города.

Ранее проект "Спортивные выходные" одержал победу в ежегодной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения Москвы". Присоединиться к тренировкам также можно и в онлайн-формате. Ознакомиться с графиком их проведения можно на сайте проекта или в центрах госуслуг.



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