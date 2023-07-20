Еженедельные забеги в рамках проекта "Пять верст" будут проводиться на ВДНХ с 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Пять верст" стартует на ВДНХ. Теперь каждую субботу здесь будут проводиться забеги на пять километров. Первое занятие пройдет 22 июля. Информация о проекте появилась на официальном портале мэра столицы.

Участники могут преодолевать дистанцию бегом или быстрым шагом. Трасса пролегает от парка "Останкино" вдоль каскада Каменских прудов до павильона № 44 "Кролиководство".

Перед забегом в 08:45 будет проходить разминка. Стартовать участники будут в 09:00. По любым вопросам можно будет обращаться к волонтерам.

Уточняется, что занятия в рамках проекта "Пять верст" будут проходить круглый год.

Любители занятий спортом на свежем воздухе смогут следить за своей динамикой, если пройдут регистрацию на сайте "Пять верст". Кроме того, такую же дистанцию они смогут преодолевать по всей стране, а их результаты будут фиксироваться в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что проект "Спортивные выходные" победил в ежегодной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения Москвы".

В летний период тренировки в рамках проекта проводят на свежем воздухе на 26 площадках. Так, заняться спортом можно в южном ландшафтном парке на территории "Острова Мечты", на крыше Южного речного вокзала, в парке 50-летия Октября, на причале "Лужники-Центральный" и других местах города.



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